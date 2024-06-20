Обвиненный в помощи ВСУ Никитин проведет концерт в России

Создатель песни «Москва слезам не верит», бард Сергей Никитин, обвиненный ранее в помощи Вооруженным силам Украины, намерен провести концерт в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

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Ранее российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале заявила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины переехали в США и перечисляют гонорары на помощь Украине, а также помогают собирать средства для ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не оказывали финансовую поддержку украинской армии и не собираются этого делать. Исполнители также заверили, что отказались от участия в фестивале «Возраст счастья» в Черногории для того, чтобы «снять все сомнения».

При этом в мае стало известно, что юбилейный концерт по случаю 80-летия барда и композитора в Москве отменили из-за общественного резонанса. Выступление должно было состояться 13 июня, напоминает газета.

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина, обвиненного в поддержке ВСУ

На сайте afisha.ru размещен анонс концерта Никитиных в Санкт-Петербурге. Из него следует, что выступление запланировано на 28 июня в «Фонтанке-69». Цена билета на концерт с названием «Времена не выбирают» составляет 3,3 тысячи рублей.