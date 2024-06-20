Адвокат рассказал, кому достанется наследство Зайцева после смерти его сына

Дом моды Вячеслава Зайцева перейдет к жене его единственного сына Екатерине Ромашкиной. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом заявил бывший директор дома Николай Головин.

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Напомним, что о смерти Егора Зайцева стало известно вечером 19 июня. Он скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. По сообщениям СМИ, причиной могли стать осложнения на фоне онкологического заболевания.

По словам Головина, Ромашкина выступает наследником первой очереди. Экс-директор считает, что дальнейшей судьбы у Дома моды Зайцева нет.

«Катя что-то пыталась сделать, но у нее не тот уровень знаний и профессионализма, чтобы тянуть такую махину. За последние четыре года кроме скандалов что еще было-то?» — сказал он.



Раскрыт заработок Дома моды Зайцева под руководством его сына

Бывший руководитель добавил, что дом моды должен был собрать художников, которые будут работать в стилистике Зайцева. По его оценке, сейчас там «коллектива нет», поскольку «разогнали всех к чертовой матери».