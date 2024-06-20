Адвокат рассказал, кому достанется наследство Зайцева после смерти его сына
Адвокат Сергей Жорин рассказал, какая судьба ждет наследство модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора. Об этом пишет сайт «Страсти».
По словам юриста, разбираться с богатым наследством именитого кутюрье теперь предстоит наследникам его сына. Известно, что у Зайцева-младшего были две дочери — Анастасия и Мария. По закону они являются наследниками первой очереди.
«Наследниками в первую очередь являются дети, родители, супруги. Также имеет значение наличие или отсутствие завещания. <…> Даже, если дети являются несовершеннолетними, им в любом случае положено наследство. Просто если было завещание и их там нет, то они получат в два раза меньше, чем получили бы в случае отсутствия завещания. Так называемая „обязательная доля“. Но что-то они получат в любом случае. При это если дети совершеннолетние и завещание было написано не на них, то они не получат ничего», — заявил Жорин.
Напомним, 19 июня ушел из жизни 64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. Отмечается, что причиной смерти стало заболевание онкологией.
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