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Электронная артистка Лори Андерсон анонсировала альбом Amelia

Американская легенда экспериментальной электроники Лори Андерсон выпустит пластинку под названием Amelia 30 августа. Работа станет первым сольным лонгплеем исполнительницы с 2010 года.

Электронная артистка Лори Андерсон анонсировала альбом Amelia
© Звук

Amelia — концептуальный релиз из 22 треков, посвященный последнему полету знаменитой летчицы и писательницы Амелии Эрхарт в 1937 году. Альбом вдохновлен ее дневниками и телеграммами, которые она писала мужу. Воплотить задуманное Андерсон помог чешский оркестр Filharmonie Brno.

Артистка уже выпустила первый сингл из лонгплея — Road to Mandalay, представляющий собой тревожный внутренний монолог Эрхарт.

Ранее стало известно, что Aphex Twin представит делюкс-издание своей пластинки Selected Ambient Works Volume II.

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Амелия Эрхарт
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