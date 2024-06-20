Продюсер Отара Кушанашвили прокомментировал его госпитализацию

Продюсер журналиста Отара Кушанашвили Виктор Ладненко опроверг данные о диагнозе своего подопечного. По его данным, цирроз печени у телеведущего пока не подтвержден врачами.

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Между тем Кушанашвили действительно госпитализирован, продюсер лично отвёз его в больницу после долгих уговоров, написал он в Telegram-канале.

"Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени... НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ", - подчеркнул Ладненко.



Он отметил, что врачи пока не готовы поставить этот диагноз.

"Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз", - отметил продюсер.



Ранее сообщалось, что у телеведущего "асцит напряженный".

Ладненко также предостерёг поклонников Кушанашвили: никаких сборов денег для больного не ведётся.