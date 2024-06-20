Фестиваль Signal анонсировал третью волну артистов

Восьмой фестиваль электронной музыки Signal раскрыл имена еще 30 артистов, которые присоединятся к лайнапу в этом году. Мероприятие пройдет с 15 по 19 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

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Среди объявленных отечественных звезд — инди-рокер Найк Борзов, петербуржский диджей и продюсер Errortica, ироничный хаус-музыкант DJ Stonik1917, техно-экспериментатор и основатель группы «Гости из будущего» Юрий Усачев, диджей Tolya Klepalov, инди-коллектив «Деревянные киты», приверженец киберпанка из Сибири Sibewest, EBM-артистка DRIADA, индастриал-электронщики «Шесть мертвых болгар» и другие.

Также прозвучит музыка зарубежных исполнителей: минимал от аргентинца Federico Molinari и немцев Doubtingthomas, эйсид-хаус от голландца San Proper, хаус и даб от чилийца Gianni, хаус от румына Prichindel, переосмысление традиций средневековой Армении от Hayk Karoyi, нью-эйдж от корейской семьи Tengger.

Ранее организаторы Signal анонсировали таких музыкантов, как ЛАУД, Elias Sternin, Philipp Gorbachev, Павел Додонов, и других.