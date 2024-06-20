Алсу впервые высказалась о своем разводе

Российская певица, телеведущая, актриса и участница "Евровидения" Алсу прокомментировала прессе свой развод с Яном Абрамовым.

© Российская Газета

Она подала заявление в конце мая, мировой судья уже провел первую беседу с адвокатами пары. Супругам дано время на примирение до 27 июня.

"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", - заверила Алсу "СтарХит".



Ранее она категорически отрицала проблемы в отношениях с мужем, однако источники в окружении певицы подтвердили, что пара не проживет вместе около полугода.

Абрамов и Алсу поженились в 2006 году, они воспитывают троих детей.