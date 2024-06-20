Журналист и блогер Отар Кушанашвили госпитализировали в Красногорске Московской области из-за болей в животе. Об этом со ссылкой на продюсера шоумена пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад, он жаловался на вздутый живот, слабость и одышку.

Сегодня журналист и блогер самостоятельно обратился к врачам и сдал анализы, после чего был госпитализирован с диагнозом «асцит напряженный» - скопление жидкости в брюшной полости. Шоумен находится в реанимации, но в сознании, пишет Mash.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, врачи диагностировали у Кушанашвили острую непроходимость кишечника. Помимо этого у него «нашли несколько сопутствующих диагнозов, в том числе цирроз печени и панкреатит», утверждает канал.

Ранее Кушанашвили рассказывал, что ему удалось побороть наркотическую зависимость. Также у ведущего были проблемы с пристрастием к алкоголю. А в 2023 году стало известно о его госпитализации в Москве с подозрением на инфаркт. При этом его доставили в больницу прямо из ресторана в центре столицы.