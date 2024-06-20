Пластический хирург Артур Рыбакин взял на работу Тимура Хайдарова после закрытия его клиники IQ Plastique. Об этом сообщает Shot. Lenta.ru

По данным Telegram-канала, трудоустроило звездного доктора Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Сообщается, что в «Галактике» Артур Рыбакин будет лично руководить работой Тимура Хайдарова. Стоимость консультации Тимура в стенах этой клиники — от 10 тысяч рублей. Super.ru

Напомним, певица Любовь Успенская жаловалась на последствия пластики груди, выполненной у Тимура Хайдарова. По словам певицы, в грудных имплантах у нее нашли инородные тела, из-за которых началось гноение тканей. Последствия неудачной операции позже ей пришлось поправлять в клинике Артура Рыбакина. Passion.ru