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Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

Пластический хирург Артур Рыбакин взял на работу Тимура Хайдарова после закрытия его клиники IQ Plastique. Об этом сообщает Shot. Lenta.ru

По данным Telegram-канала, трудоустроило звездного доктора Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Сообщается, что в «Галактике» Артур Рыбакин будет лично руководить работой Тимура Хайдарова. Стоимость консультации Тимура в стенах этой клиники — от 10 тысяч рублей. Super.ru

Напомним, певица Любовь Успенская жаловалась на последствия пластики груди, выполненной у Тимура Хайдарова. По словам певицы, в грудных имплантах у нее нашли инородные тела, из-за которых началось гноение тканей. Последствия неудачной операции позже ей пришлось поправлять в клинике Артура Рыбакина. Passion.ru

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