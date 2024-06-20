Хип-хоп-дуэт Clipse вернется с новым альбомом

Рэп-дуэт Clipse, состоящий из братьев Pusha T и No Malice, выпустит новую, первую за 16 лет пластинку в 2025 году. Продакшеном лонгплея занимался давний соавтор артистов Фаррелл Уильямс.

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В интервью Vulture музыканты рассказали, что предстоящая работа демонстрирует зрелость Clipse.

«Именно так должен выглядеть рэп, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу», — заметил No Malice.



«Это фильмы. Это не просто песни», — добавил Pusha T.



По словам исполнителей, продакшен от Фаррелла стал «одой тому типу музыки и типу альбомов», которые они хотят выпускать.

Первая композиция из релиза, Birds Don't Sing, при участии Джона Ледженда, прозвучала еще в 2023-м на парижском показе бренда Louis Vuitton, креативным директором которого выступает Уильямс.

Clipse записали четыре пластинки в период с 1999 по 2009 год. Затем участники дуэта начали сольную карьеру. В 2022-м артисты вместе выступили впервые с 2010-го.