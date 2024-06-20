Пластический хирург Артур Рыбакин взял на работу Тимура Хайдарова после закрытия его клиники IQ Plastique. Об этом сообщает Shot.

По данным журналистов, решение было принято Российским обществом пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Теперь Хайдаров будет проводить операции в клинике «Галактика» под руководством Рыбакина. Звездный хирург начнет работу в медицинском учреждении в ближайшее время. При этом уточняется, что стоимость его консультации будет составлять от 10 тысяч рублей.

В прошлом году Рыбакин устранял последствия неудачной пластики эстрадной певицы Любови Успенской, которую ей провел Хайдаров. Тогда исполнительница обратилась к врачу с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. Он провел повторное вмешательство, в ходе которого были обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани.

В феврале сообщалось, что в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет приостановил деятельность клиники в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.