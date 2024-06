Джеймс Хэтфилд рассказал, напишет ли Metallica песню The Unforgiven IV

О продолжении серии, начатой в 1991 году с композиции The Unforgiven, группу спросил фанат.

© Звук

На вопрос поклонника в подкасте The Metallica Report Хэтфилд ответил: «Я не умер! Я еще не умер». Затем артист добавил, что сага не завершена, хоть в The Unforgiven III (2008) коллектив и подводит итоги. Также Джеймс уточнил, что не знает, дойдет ли Metallica до The Unforgiven XII.

Ранее гитарист команды Кирк Хэмметт заявил, что группа недостаточно выступает.