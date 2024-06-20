Виктория Боня заявила, что хочет усыновить ребенка

Телеведущая Виктория Боня призналась, что хочет усыновить ребенка. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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В публикации знаменитость рассказала, что эта мысль возникла у нее давно, еще до того, как у нее родилась дочь. Она не знает, откуда пришла подобная идея, однако уверена, что сейчас готова к усыновлению.

«Я хочу усыновить ребенка, а может даже двоих. Есть ли здесь кто-то, кто проходил через такой же опыт? С чем сталкивались? Буду рада, если вы поделитесь опытом», — написала Боня.



Спустя сутки после публикации Боня записала голосовое, в котором заявила, что ждала советов и рекомендаций, однако большинство людей призывают ее отказаться от идеи. Она добавила, что услышала своих поклонников и все взвесит, прежде чем принять окончательное решение.

Напомним, что сейчас Боня живет в Монако вместе с дочерью Анджелиной. С ее отцом, предпринимателем Алексом Смерфитом, она рассталась еще в 2017 году. Ранее Боня заявляла, что хочет оформить девочке российское гражданство — сейчас она является поданной Княжества Монако.