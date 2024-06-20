Друг модельера Егора Зайцева опубликовал его последнее сообщение

Певец Юлиан Васин, широко известный просто как Юлиан, высказался о кончине модельера Егора Зайцева, сына легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева. Юлиана с Егором связывала многолетняя - более двадцати лет - дружба.

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"В последнее время мы с ним были на связи постоянно. Я все время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами", - рассказал MK.RU Юлиан.



"Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: "Братан, не переживай! Всё будет хорошо". Это оказалось последним его сообщением", - добавил он, подчеркнув, что после этого не получил от друга ни одной строчки, хотя писал ему.



"Видимо, он уже не мог отвечать..." - полагает певец.



По словам Васина, у него было нехорошие предчувствие, хотя он продолжал верить в лучшее до последнего.

Егора Зайцева не стало вчера вечером. Ему было 64 года.

Последнее фото Зайцева из больницы опубликовал другой его друг - Александр "Хирург" Залдастанов, лидер мотоклуба "Ночные волки".