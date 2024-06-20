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Сын дизайнера Вячеслава Зайцева Егор заработал в Доме моды отца 26 млн рублей

Дом моды кутюрье Вячеслава Зайцева под руководством его сына Егора заработал 26 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Раскрыт заработок Дома моды Зайцева под руководством его сына
© РИА Новости

Егор Зайцев был единственным владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» после того, как не стало его отца. Сын модельера не только расплачивался по долгам бренда, но и продолжал работать над новыми коллекциями. По информации журналистов, в 2023 году Дом моды заработал 26 миллионов рублей, из которых 1,1 миллион рублей — чистая прибыль. При этом в 2022 году, когда руководителем организации был Вячеслав Зайцев, доход составил 20 миллионов рублей.

19 июня журналист Григорий Нехорошев сообщил в соцсетях о том, что не стало 64-летнего Егора Зайцева. Он отметил, что Зайцев пережил отца всего на один год.

В феврале медики диагностировали у Зайцева образования в толстом отделе кишечника. Кроме того, у сына Вячеслава Зайцева нашли образования в печени и почках.

Друг модельера Егора Зайцева опубликовал его последнее сообщение

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.