Раскрыт заработок Дома моды Зайцева под руководством его сына

Дом моды кутюрье Вячеслава Зайцева под руководством его сына Егора заработал 26 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Егор Зайцев был единственным владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» после того, как не стало его отца. Сын модельера не только расплачивался по долгам бренда, но и продолжал работать над новыми коллекциями. По информации журналистов, в 2023 году Дом моды заработал 26 миллионов рублей, из которых 1,1 миллион рублей — чистая прибыль. При этом в 2022 году, когда руководителем организации был Вячеслав Зайцев, доход составил 20 миллионов рублей.

19 июня журналист Григорий Нехорошев сообщил в соцсетях о том, что не стало 64-летнего Егора Зайцева. Он отметил, что Зайцев пережил отца всего на один год.

В феврале медики диагностировали у Зайцева образования в толстом отделе кишечника. Кроме того, у сына Вячеслава Зайцева нашли образования в печени и почках.

Друг модельера Егора Зайцева опубликовал его последнее сообщение

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.