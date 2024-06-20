Возлюбленная Леонардо Ди Каприо попала в объективы папарацци

Итальянская модель Виттория Черетти в откровенном виде на отдыхе попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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25-летнюю возлюбленную американского актера Леонардо Ди Каприо засняли на фоне моря в белом раздельном бикини, декорированном золотыми элементами. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с плоским животом.

Кроме того, звезда распустила длинные волосы и отказалась от косметики на лице. Вдобавок в руках она держала маску для дайвинга.

Ранее в июне возлюбленная Леонардо Ди Каприо поплавала в океане в крошечном бикини. Модель показала и другие кадры с отдыха. Так, на одном опубликованном снимке она запечатлела себя в зеркало в белой майке, приспустив прозрачные брюки и продемонстрировав плавки от раздельного купальника.