СМИ раскрыли подробности жизни «невесты» Лепса

Представленная на премии МУЗ-ТВ в качестве невесты Григория Лепса Аврора Киба, которая демонстрирует в социальных сетях роскошную жизнь, на самом деле не может похвастаться большим количеством денег. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Издание напомнило, что в качестве невесты 18-летнюю Кибу на премии представил сам Лепс. Девушка имеет богатых родителей и с детства вертится в светских кругах. Роскошную жизнь Киба до сих пор демонстрирует в социальных сетях, где у нее постоянно появляются фотографии из Ниццы, Тосканы, берегов озера Гарда и других мест.

Однако на самом деле в ее жизни не все так хорошо, поскольку ее родители-бизнесмены в последнее время столкнулись с рядом трудностей. Мать девушки Татьяна Белякова является владелицей пяти фирм, которые занимаются управлением коммерческой недвижимостью и оптовой торговлей напитками с чистой прибылью за 2023 год в восемь миллионов рублей. Также на нее оформлен Range Rover 2014 года стоимостью около полтора-два миллиона рублей.

При этом четыре компании Беляковой погрязли в судебных процессах. За последние два года она проиграла судов на 24,5 миллиона рублей. Иски связаны с хозяйственными спорами и неисполнением обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Не лучше ситуация и у отца Кибы — 54-летнего Ильи Белякова. Две фирмы, которые у него были, ликвидировали еще в 2016 году. Кроме этого на нем значатся одни раритетные автомобили: ВАЗ 21099 1996 года, SAAB9000 1997 года, ВАЗ 2107 1987 года, ВАЗ 2104 1989 года и микроавтобус Ford Transit 1992 года.