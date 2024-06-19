Телеведущая Ксения Бородина с поросенком на руках снялась в деревне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Ксения Бородина показала, как вместе с дочкой играла в огороде у дома. После временного переезда в деревню телеведущая регулярно занимается огородом и скотом. Так, на новых кадрах она забрала у дочери на руки маленького поросенка и успокоила его.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

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В 2022 году Курбан Омаров начал встречаться с Валерией. В феврале 2023-го предприниматель сделал предложение возлюбленной. 11 мая бизнесмен показал первые кадры со свадьбы. Накануне Ксения Бородина заявила, что Курбан Омаров изменял ей с нынешней супругой.