Балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности. В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что не испытывает чувства голода, поэтому очень мало питается.

По словам Волочковой, еще в девять лет она «заставила себя не испытывать чувства голода».

«И это у меня сохранилось до сих пор. Не испытываю чувства голода, ем очень мало, много тренируюсь и парюсь в русской бане. Вот и все секреты стройности», — поделилась балерина.



Также Волочкова рассказала, что мечтала стать балериной с пяти лет, но ее не приняли в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. Однако затем после того, как она вышла от приемной комиссии ей встретился художественный руководитель учреждения, который решил дать ей шанс.