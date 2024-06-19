Музыкальный критик заявил, что Бузовой нельзя выходить на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российская певица Ольга Бузова вообще не должна петь на сцене. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, современные поп-исполнительницы похожи на «вертухаек на зоне» из-за своих сценических псевдонимов. При этом конкретно Бузова, по мнению Соседова, ничего не может предложить слушателю. По этой причине критик считает, что исполнительнице вообще нельзя выходить на сцену.

«Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло. И многие другие, не только она, она просто как пример. Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», — заявил он.



Критик также добавил, что отсутствие вкуса и непрофессионализм является главной проблемой современного шоу-бизнеса в России.

«Вот о чем надо говорить, а не о дресс-коде. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности», — подытожил Соседов.



Ранее Ольга Бузова похвалила раскритикованную российскую видеоигру «Смута».