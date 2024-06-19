Садальский объяснил, почему Хаматову уволили из театра в Латвии

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал новость об увольнении покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии. Его слова приводит mk.ru.

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По словам артиста, изначально постановка с участием Хаматовой и Максима Сухова должна была пройти в Риге с латышскими титрами, однако позднее местные власти решили, что» сцена национального театра не служит подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке». Садальский подчеркнул, что эмигрировавшую звезду «отменили» в Прибалтике за русский язык.

«Я не представляю, каково это – быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», – поделился Садальский.



Ранее стало известно, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Уточняется, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой с российской актрисой. Артистке также не удалось влиться в труппу и найти своего зрителя, кроме того, она приносит репутационный ущерб театру.

Позднее невостребованность Хаматовой в Прибалтике объяснила депутат Госдумы Елена Драпеко.