Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего ребенка

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса поделилась видео, где делает сюрприз супругу актеру Роману Набатову. Она также назвала его мужем, сообщив об их тайной свадьбе. В конце ролика Дарья Мельникова показала новорожденного ребенка на руках в их квартире.

У звезды двое детей от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Знаменитость по-прежнему считает бывшего мужа одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить. Актриса неоднократно подчеркивала в личном блоге, что не собирается покидать Россию вслед за экс-супругом, который уехал после начала СВО. В недавнем интервью артист заявил, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины, и ему нет дела, если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Мельникова никак не комментировала слова бывшего мужа и попросила оставить ее с детьми в покое.