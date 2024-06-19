Гитарист Pulp Марк Уэббер анонсировал книгу по истории группы

Гитарист британского рок-коллектива Pulp Марк Уэббер собирается выпустить книгу «I'm With Pulp — Are You?». Издание расскажет «визуальную историю» команды.

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В рамках проекта собраны памятные для Pulp предметы: обложки альбомов, сет-листы, значки, плакаты, вырезки из газет, сувенирная продукция, флаеры и много другое, передает NME. В книге также рассказывается путь Уэббера от первого тур-менеджера и руководителя фан-клуба группы до ее полноценного участника. Предисловие к «I'm With Pulp — Are You?» написал фронтмен коллектива Джарвис Кокер.

Релиз книги намечен на 30 сентября.

В прошлом году Pulp дали свои первые концерты с 2012-го.