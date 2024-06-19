Концерты рэпера Slimusa начали отменять в РФ на фоне скандала

Концерты рэпера Slimus (Вадима Мотылева) начали отменять в России из-за скандала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило в МВД заявление о проверке клипов и песен рэпера на пропаганду наркотиков, потребовав отменить его концерты в РФ, в том числе совместные с Гуфом (Алексей Долматов). Также там напомнили, что Slimus в последнее время жил в США и высказывался против СВО.

На данный момент концерт рэпера уже отменили в Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге он перенесен на 4 июля, организаторы указали, что правоохранители запросили экспертизу текстов его песен.

Кроме того его выступления запланированы в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде. Информации об их отмене пока нет.