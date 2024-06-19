Ариана Гранде объяснила, почему меняет высоту голоса, когда говорит

В TikTok распространился отрывок из подкаста Podcrushed с певицей. В нем она начинает говорить в низком регистре, а затем переходит в более высокий.

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В комментариях к видео звезда написала, что уже в течение двух лет у нее есть привычка говорить высоким голосом из-за работы над ролью волшебницы Глинды в фильме «Злая: Часть первая». Также Ариана заметила, что управляет высотой для «вокального здоровья»: «Я специально меняю постановку голоса в зависимости от того, как много пою. Я всегда так делала».

В подкасте девушка рассказала, что скоро выпустит новый материал, — возможно, в виде делюкс-издания ее мартовского альбома Eternal Sunshine.