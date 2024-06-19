Экс-солист «На-на» поддержал вырезанную из эфира Агузарову

Бывший участник группы «На-на» Владимир Левкин поддержал певицу Жанну Агузарову после новостей, что ее выступление на премии МУЗ-ТВ вырезали из трансляции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что Агузарова якобы выступила на премии МУЗ-ТВ под фонограмму. Утверждалось, что ее решили вырезать, так как она не всегда успевала за записью.

«У талантливых людей всегда много врагов и завистников. Конечно, не надо было вырезать ее из премии: хотя бы куплет с припевом оставить. Там же все красиво было», - подчеркнул экс-участник «На-на».



Он добавил, что поклонники не видели Агузарову много лет и очень ее ждали. Левкин рассказал, что видел в соцсетях видео, как певицу тепло приветствовали.