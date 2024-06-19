Принц Гарри перенес «три унижения» от своих родственников

Принц Гарри за последние несколько недель перенес «три унижения». Как сообщает британское издание The Mirror, об этом заявила эксперт по королевской семье Эмили Эндрюс.

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Она напомнила, что во время поездки в Великобританию Гарри не удалось получить аудиенцию у отца, короля Карла, из-за плотного графика последнего. 15 июня его не оказалось в списке гостей на торжественной Церемонии выноса знамени, которая ежегодно проводится в Лондоне. Кроме того, он оказался незваным гостем на свадьбе герцога Вестминстерского Хью Гровенора, которая прошла в начале июня.

По мнению Эндрюс, все это является унижением для члена королевской семьи. Эти события показывают степень отчуждения Гарри от своих родных и друзей. Ранее принц высказывал желание воссоединиться с знатными родственниками и проводить больше времени в Великобритании, однако королевская семья все еще сильно обижена на него, отметила специалист.

Ранее издание сообщило, что принц Уильям и Кейт Миддлтон считают себя преданными из-за того, что Гарри выпустил свои мемуары. Они не разговаривают с ним и его супругой Меган Маркл, и не «собираются начинать».