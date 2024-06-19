Выступление Жанны Агузаровой на премии Муз-ТВ вырезали из эфира

Выступление певицы Жанны Агузаровой на прошедшей в Москве премии Муз-ТВ вырезали из эфира. Согласно информации, она пела под фонограмму, причем не всегда успевала за записью, а также странно двигалась на сцене. Информация об этом появилась в «Комсомольской правде».

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Артистка тщательно готовилась к концерту — сделала яркий макияж, надела короткие шорты и показала заклеенный глаз. Его можно было заметить из-под очков Агузаровой, передает MK.ru.

На столичной площадке «ЦСКА Арена» прошла церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ. Приз в номинации «Новая легенда» получил певец SHAMAN, чье настоящее имя — Ярослав Дронов.

Скандал вспыхнул между певицей и телеведущей Ольгой Бузовой и певцом Николаем Басковым на премии МУЗ-ТВ, которая состоялась в июне после трехлетнего перерыва.

Российская фигуристка Алина Загитова в своем блоге раскритиковала Баскова за его комментарии во время премии МУЗ-ТВ. Спортсменка ответила на реплику о том, что стала дорогой подтанцовкой исполнительницы Люси Чеботиной в ее номере.