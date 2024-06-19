Костюшкин рассказал, как Наташа Королева подала на него в суд

Певец Стас Костюшкин в RUTUBE-шоу «Чат на чат» вспомнил, как во времена дуэта «Чай вдвоем» на него подала в суд Наташа Королева из-за статьи в газете о сексе с ней. По словам исполнителя, он с удивлением узнал, что один российский таблоид опубликовал фейк с его рассказом о близких отношениях с Королевой. Костюшкин уточнил, что эту историю придумали журналисты.

Я уехал в Египет, и мне туда звонит директор и требует срочно вернуться, потому что на меня Королева в суд подала. Я приезжаю и вижу огромную статью. На фото с одной стороны грустный Игорь Николаев, а с другой — веселый я. И статья называется: «Я переспал с Королевой в бане». Огромная статья, которая заканчивается примерными словами: «Было нормально, но что-то не вкатило», — рассказал на шоу Костюшкин.



В марте стало известно, что бывшие участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь готовы выступать вместе в рамках своего звездного дуэта, однако с важным условием — исполнению подлежат строго хиты группы. При этом сообщалось, что менеджеры Клявера выписывали чек на 5 млн рублей. А Костюшкина — на 4 млн.

Также назывались суммы, за которые можно было пригласить исполнителей на корпоратив отдельно. Выступление Клявера стоит 0,9 млн рублей, а Костюшкина — 1,6 млн рублей и дополнительно 50 тысяч рублей на трансфер по Москве.