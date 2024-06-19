Телеведущая Ксения Бородина призналась, что делает инъекции ботокса

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), какие процедуры делает у косметолога.

Ксения Бородина предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы. Один из интернет-пользователей поинтересовался, какие процедуры для лица телеведущая могла бы рекомендовать. 41-летняя знаменитость призналась, что любит делать инъекции ботокса, профайло (препарат для одновременного глубокого увлажнения и подтягивания кожи лица) и чистку HydraFacial.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В 2022 году Курбан Омаров начал встречаться с Валерией. В феврале 2023-го предприниматель сделал предложение возлюбленной. 11 мая бизнесмен показал первые кадры со свадьбы. Накануне Ксения Бородина заявила, что Курбан Омаров изменял ей с нынешней супругой.