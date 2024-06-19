Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении еще более чем 20 физических лиц и 22 юридических лиц в рамках нового, 14-го пакета санкций против России. Как сообщает портал EUobserver со ссылкой на проект документа и источники, в него попадет певица Полина Гагарина.

По словам собеседника портала из числа европейских дипломатов, ЕС планирует также добавить в список предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева. Ограничения будут предусматривать запрет на въезд в Евросоюз, а также заморозку активов в юрисдикции сообщества.

Также пакет санкций предполагает ограничения на поставки российского сжиженного газа, меры против нефтеналивного флота и экспорта гелия. Также власти ЕС хотят принять новые шаги по ограничению доступа к технологиям двойного назначения.

Ранее портал сообщал, что страны Евросоюза собираются согласовать санкции к саммиту 27 июня. Европейские государства рассчитывают успеть договориться до того, как 1 июля Венгрия примет на себя председательство в ЕС.