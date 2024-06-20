Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, куда она устроилась после отъезда из России. Накануне стали известны причины, по которым учреждение решило отказаться от сотрудничества с актрисой.

Информацию об увольнении Чулпан Хаматовой опубликовал Life со ссылкой на латвийское издание Delfi. По информации издания, художественный руководитель остался недоволен Хаматовой: актриса якобы не влилась в коллектив, а билеты на постановки с её участием не пользуются спросом. Портал StarHit сообщает, что сложности начались ещё в прошлом году, когда один из спектаклей, в котором играла актриса, получил низкую оценку зрителей.

При этом, как пишет «Абзац», недавно был отменён спектакль с участием Чулпан Хаматовой в Латвийском национальном театре. Там отказ от сотрудничества объяснили иначе: в учреждении решили отказаться от постановок на русском языке. Как заявила изданию депутат Госдумы Елена Драпеко, чтобы сохранить хоть какую-то возможность работы за рубежом, Хаматовой придётся выучить латышский - и то не факт, что это поможет.

У Чулпан Хаматовой в Прибалтике никакого будущего нет, - считает депутат. - Ни у неё, ни у других релокантов.



Новый Рижский театр на данный момент не опубликовал официального заявления об увольнении Чулпан Хаматовой, сама актриса также не прокомментировала ситуацию.

Интересно, что в прошлом знаменитость пользовалась большей любовью со стороны латышских зрителей и критиков. Как писал портал 2x2.su, критиковавшая Россию Чулпан Хаматова стала в Латвии актрисой года - соответствующую награду ей вручили в ноябре 2022 года.