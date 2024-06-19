Post Malone анонсировал новый альбом

Рэпер Post Malone анонсировал новую пластинку F-1 Trillion. Артист разместил в своих соцсетях изображение рекламного щита в Нэшвилле с названием релиза. Выход работы ожидается 16 августа.

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По предположениям, лонгплей записан в жанре кантри. В последнее время Post Malone много сотрудничал с представителями этого жанра и исполнял кантри-песни. 21 июня выйдет сингл музыканта с кантри-певцом Блейком Шелтоном — Pour Me a Drink. Полный треклист F-1 Trillion пока неизвестен.

В июле прошлого года артист выпустил свой пятый альбом Austin.