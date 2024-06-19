Дочь шансонье Наговицына хотела отсудить 400 тыс. за песни отца

Дочь шансонье Сергея Наговицына Евгения не смогла отсудить 400 тысяч рублей у издателя за выпуск треков ее отца на CD-диске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, 24-летняя Наговицына заметила в продаже на маркетплейсе сборник песен шансона. Среди них были и произведения ее отца — «До свидания, кореша», «На свиданку», «Столичная», «На суде» и другие. Евгения потребовала с издателя компенсации, однако в ходе разбирательств выяснилось, что после кончины Наговицына его дочь унаследовала права не на всю его музыку. Среди тех композиций, что были на диске, девушке принадлежала лишь одна — «Столичная». Правами на более известные сейчас владеет United Music Group. В результате она отозвала свой иск.

Наговицын прославился в 90-е годы как автор блатных песен и исполнитель в жанре шансон. Он умер в 1999 году в возрасте 31 года. Известно, что перед смертью у музыканта были проблемы с алкоголем. Его дочь сейчас живет в Перми и позиционирует себя как специалиста по продажам.