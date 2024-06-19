Певец Джастин Тимберлейк много лет скрывал алкогольную зависимость. Об этом сообщает издание Page Six.

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Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джастин Тимберлейк долгое время страдает от алкоголизма.

«Это не секрет. Все знают. У него реальная проблема с алкоголем, и он скрывает ее много лет», — утверждает источник.



По словам другого инсайдера, Джастин Тимберлейк перестал пить алкоголь в апреле, перед своим туром. Источник сообщил, что артист придерживался здорового образа жизни и даже похудел. Однако 18 июня поп-исполнитель сорвался. Артиста арестовала полиция за вождение в нетрезвом виде. Певец утверждал, что выпил один бокал шампанского. При этом, как написали журналисты, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови.

В мае издание Daily Mail сообщало, что новый альбом и тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс. Однако, как отмечают музыкальные эксперты, откровения поп-исполнительницы не единственная причина. По мнению специалистов, Тимберлейк совершил ошибку, когда взял паузу в карьере на шесть лет. За это время часть фанатов переросла творчество артиста.