Певец Джастин Тимберлейк скрывал алкогольную зависимость
Певец Джастин Тимберлейк много лет скрывал алкогольную зависимость. Об этом сообщает издание Page Six.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джастин Тимберлейк долгое время страдает от алкоголизма.
«Это не секрет. Все знают. У него реальная проблема с алкоголем, и он скрывает ее много лет», — утверждает источник.
По словам другого инсайдера, Джастин Тимберлейк перестал пить алкоголь в апреле, перед своим туром. Источник сообщил, что артист придерживался здорового образа жизни и даже похудел. Однако 18 июня поп-исполнитель сорвался. Артиста арестовала полиция за вождение в нетрезвом виде. Певец утверждал, что выпил один бокал шампанского. При этом, как написали журналисты, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови.
В мае издание Daily Mail сообщало, что новый альбом и тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс. Однако, как отмечают музыкальные эксперты, откровения поп-исполнительницы не единственная причина. По мнению специалистов, Тимберлейк совершил ошибку, когда взял паузу в карьере на шесть лет. За это время часть фанатов переросла творчество артиста.