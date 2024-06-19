Солист группы «Иванушки International» прокомментировал сообщения о распаде

Певец Кирилл Туриченко призвал в беседе с NEWS.ru не верить слухам о распаде группы «Иванушки International».

По словам Туриченко, у членов коллектива даже в мыслях не было прекращать сотрудничество.

«Мы всегда вместе. У нас не было планов расходиться куда-либо или разбегаться», — отметил исполнитель.



Туриченко напомнил, что в следующем году группе исполнится 30 лет с момента создания. Артисты готовят большой тур к юбилейной дате. Также, по словам певца, будет выпущен сериал об «Иванушках International».

В июне Кирилл Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная».

Григорьев-Апполонов добавил, что в конце 90-х у него в подъезде проводили экскурсии. По словам артиста, к его дому приезжали школьные классы из разных городов России. Артист отметил, что даже не мог вызвать такси без внимания фанаток. Его могли окружить около 50 поклонниц.