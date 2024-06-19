Киркоров оценил идею о введении дресс-кода для артистов

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал идею ввести дресс-код для артистов. Его слова приводит Teleprogramma.pro. Lenta.ru

«Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — заявил исполнитель. Тем самым Киркоров прокомментировал предложение депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов на выступлениях. В начале июня парламент обратился к Минкульту РФ с просьбой обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Газета.Ru

Позже исполнительница Люся Чеботина пригрозила, что завершит карьеру, если будет принят дресс-код для артистов. Ura.Ru