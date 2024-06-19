Еще одну песню группы «Порнофильмы» запретили в России

Еще одну песню панк-группы «Порнофильмы» «Роди мне 1000 детей» запретили в России. Об этом сообщила Роскомнадзора (РНК).

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В ведомстве уточнили, что на территории России ограничен доступ к страницам сайтов, на которых опубликованы текст и аккорды к песне. Такое решение принято в связи с тем, что в тексте композиции нашли призывы к экстремистской деятельности.

В октябре 2023 года другую песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных. Кроме того, в ноябре 2021 года песню «Нищих Убивай!» коллектива признали экстремистской.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).