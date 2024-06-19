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43-летняя Жизель Бюндхен снялась топлес для рекламы

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась топлес для рекламы бренда Balmain. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

43-летняя Жизель Бюндхен снялась топлес для рекламы
© lenta.ru

На опубликованном черно-белом снимке 43-летняя манекенщица позировала перед фотографом в костюме, состоящем из мини-юбки и пиджака, декорированного массивными пуговицами. При этом звезда его расстегнула, отказавшись от бюстгальтера.

В руках она держала сумку с короткими ручками. Образ Бюндхен дополняли массивные серьги, собранные в пучок волосы и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июне Бюндхен показала фигуру в купальнике в рекламе. Модель предстала в слитном купальнике с вырезами на боках, который частично обнажал ее ягодицы.

Шоу-бизнес
Жизель Бюндхен