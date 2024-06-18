Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов с песней группы "Порнофильмы"

Доступ к страницам сайтов, где был опубликован текст и аккорды песни "Роди мне 1000 детей" группы "Порнофильмы", ограничен на территории РФ из-за призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

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Как пояснили в РКН, доступ к материалам ограничен в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

"Основанием для этого стало наличие призывов к экстремистской деятельности в тексте указанной композиции", - сообщили в ведомстве.



Минюст РФ внес солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. В ведомстве отметили, что он открыто выступал в поддержку Украины, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.