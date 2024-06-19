Глюкозу с осветленными бровями сравнили с Мадонной

Певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, сравнили с поп-исполнительницей Мадонной из-за нового образа. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Глюкоза выложила фотографии, на которых предстала с осветленными бровями. Поп-исполнительница была запечатлена в черном лонгсливе с капюшоном и надписью. Артистка позировала с естественным макияжем.

Поклонники оценили преображение Глюкозы. Некоторые интернет-пользователи заметили, что певица стала похожа на Мадонну.

«На секунду показалось, что это Мадонна», «Здесь очень на Мадонну похожа», «На первом фото очень похожа на Мадонну», — писали фанаты в комментариях.



Певица Глюкоза состоит в отношениях с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а Чистякову 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Рей (Лидии) 17 лет, а младшей Вере 12 лет.

Несколько недель назад Глюкоза опровергла в шоу «Сплетни-шейкер» слухи о том, что ее дочь Рей беременна. Как призналась артистка, она не ожидала, что ее так рано «запишут в бабушки».