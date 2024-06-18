Прохор Шаляпин «влез» в конфликт Баскова и Бузовой

Российский певец Прохор Шаляпин на мероприятии в честь празднования 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 рассказал, что к конфликтным ситуациям в шоу-бизнесе нужно относиться с юмором. Таким образом он прокомментировал публичную перепалку между артистами Ольгой Бузовой и Николаем Басковым, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вообще за юмор. Я Колю очень люблю. Хорошо отношусь и к Коле, и к Оле. <...> Когда про меня кто-то шутит, я только рад. <...> Я считаю, что серьезно не надо относиться. Вы сейчас в метро зайдете, вас там и толкнут, и козой назовут, и плюнут еще, и ничего. Отряхнулись и пошли дальше. <...> Зато и Николай, и Ольга сейчас в тренде, о них вся страна говорит, — отметил Шаляпин.



Конфликт между Бузовой и Басковым произошел на премии канала МУЗ-ТВ. Звезда пришла на мероприятие в платье императрицы и парике. Народный артист, ссылаясь на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, сказал, что впервые увидел ее одетой полностью. В ответ Бузова заявила, что порой, несмотря на наличие микрофона, ведущему лучше молчать.

После Басков резко ответил Ольге, опубликовав видео с одного из своих выступлений, в котором исполняет оперную арию. Он написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он имел в виду именно Бузову.