Решетова призналась в употреблении «Оземпика»

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась в употреблении препарата «Оземпик», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя манекенщица ответила в сторис на вопрос подписчика о том, как она относится к данному препарату. Так, Решетова рассказала, что многие ее знакомые добились хороших результатов во время его приема.

«Пару лет назад я и сама попробовала, и он помог мне выйти из хаотичного режима питания и действительно меньше есть. Я делала самую маленькую дозу в течение нескольких месяцев», — объяснила она.



Решетова уточнила, что в настоящий момент поддерживает себя в форме с помощью сбалансированного питания и спорта. Вдобавок она отметила, что «Оземпик» имеет много побочных эффектов.

Ранее Анастасия Решетова раскрыла секреты своей красоты. По словам модели, она не обращается за помощью к косметологам.