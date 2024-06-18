Юрий Шевчук продолжает зарабатывать на фанатах из России

Солист ДДТ Юрий Шевчук устроил закрытую акцию для поклонников, продолжая зарабатывать деньги на российских фанатах. Публике предложили купить товары, связанные с ДДТ: от постеров до пластинок.

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На закрытую акцию обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Его подписчикам пришла рассылка о продаже товаров с атрибутикой группы.

В сообщении говорится: «С радостью приветствуем любителей отечественного рока. Если вы читаете это, значит теперь являетесь участником нашей закрытой акции».

Далее раскрывается, в чем она заключается. Покупателям предлагается перейти по ссылке на портал товаров, связанный с группой ДДТ. Там продают мерч, пластинки и постеры с автографом. Также предлагается промокод.

Из приведенных скриншотов с портала видно, что футболка ДДТ обойдется в 2835 рублей, а виниловая пластинка – в 7200.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ проверил Шевчука после его призывов к революции на концерте в Дубае. По данным Mash, дальше ведомство передало сведения в ФСБ.