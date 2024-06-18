«Очень похожа на Мадонну»: сменившая имидж Глюкоза поразила фанатов

Российская поп-певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) не то чтобы часто меняет свой образ. Однако накануне на личной странице артистки в Сети появилось ее новое фото в неожиданном виде. Как оказалось, исполнительница хита «Пина колада» решила внести коррективы в свои брови, а именно — осветлить их.

© Соцсети

Глюкоза уже успела похвастаться перед поклонниками результатом своего преображения. Певица, примерив толстовку с капюшоном, запечатлела себя в новом виде. На фотографии артистка расслабила лицо и слегка прищурила глаза.

«Прогулки под дождем», — написала 38-летняя Наталья Чистякова-Ионова.



© Соцсети

Поклонники Глюкозы поспешили оставить под ее публикацией большое количество приятных слов. Многие пользователи Сети отметили, что исполнительница в новом образе очень уж похожа на американскую певицу Мадонну.

«Здесь очень на Мадонну похожа», «На первой фотке очень похожа на Мадонну», «Ого, сестра Мадонны», — написали фанаты певицы Глюкозы.



В начале этого года WomanHit писал, что Глюкоза покинула территорию России. После скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой певица провела семейный отпуск на Сейшелах.