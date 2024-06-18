Дочь Маликова пожаловалась на гиперопеку отца

Дочь певца Дмитрия Маликова пожаловалась на чрезмерную опеку отца. 24-летняя Стефания Маликова призналась, что давно является самостоятельным человеком, но регулярно получает от папы беспокойные сообщения, почему ее так поздно нет дома.

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Звездная наследница активно ведет соцсети и занимается любимым делом – в 2020 году она объявила о запуске бренда DressByStesha. Девушка продает наряды и может позволить себе жить на свои заработанные деньги. Но Стефания никак не может избавиться от контроля со стороны отца, о чем рассказала в личном микроблоге.

«Я: живу свою лучшую жизнь, работаю и не завишу от родителей», — написала она.



На следующих кадрах девушка показала множество переписок с отцом. В сообщениях артист спрашивает, во сколько дочь будет дома, почему не отвечает и задерживается.

«Ты где? Уже почти 2 часа ночи. Не едешь? Время уж больно позднее», — волнуется Дмитрий за дочь.



«Ты едешь? Не выключаю телефон, сколько тебе еще ехать?» – пишет в другой раз папа.



Несмотря на жалобы Стефании, поклонники поддержали именно певца, выбрав его сторону. Они отметили, что Дмитрий является отличным мужем и отцом.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Маликов показал фанатам молодую невесту. На кадрах рядом с артистом позировала блондинка в белом платье, которую он крепко обнимал.