Певица Кристина Орбакайте анонсировала несколько концертов в Израиле. Они состоятся в конце июня.

Шоу, с которым приедет Орбакайте, называется The Best.

«Дорогие израильтяне. Я с нетерпением жду встречи с вами, и она состоится уже очень-очень скоро. Приходите. Жду, целую, люблю. Ваша Кристина», - обратилась Орбакайте в соцсетях.



Певица опубликовала график выступлений и ссылки на билеты. 27 июня пройдет ее концерт в Хайфе, 28 июня – в Беэр-Шеве, 29 июня – в Ашдоде и 30 числа – в Тель-Авиве.

Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, что в переводе на российские рубли составляет более 5 тыс. Максимальная стоимость билетов – 459 шекелей (чуть более 10 тыс. рублей). Примечательно, что на многие выступления билетов осталось немного.

Ранее сообщалось, что Орбакайте обратилась к хейтерам со словами «у меня все зашибись».