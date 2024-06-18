Бородина заявила, что Омаров изменял ей еще во время брака

Телеведущая и блогер Ксения Бородина официально рассталась со своим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, около трех лет назад. У некогда супругов есть общая дочь Теона. Девочка осталась жить вместе с мамой, в то время как ее отец активно строил свою личную жизнь.

Недавно, к примеру, Курбан Омаров женился на своей новой возлюбленной Валерии. Девушка моложе бизнесмена на целы× 20 лет. Бывшая жена предпринимателя Ксения Бородина к браку своего экс-мужа относится скептически. Накануне звезда «Дома−2» заявила, что жена Курбана еще не знакома с их общей дочерью Теоной.

«Я спросила у ребенка, она сказала, что ей все равно. Дикого желания у нее нет. Плюс она не каждый день со своим отцом и даже не каждую неделю. А порой и не каждый месяц», — написала телеведущая на своей странице в Сети.



Помимо прочего, по словам Ксении Бородиной, Курбан Омаров закрутил роман с Валерией еще во время их брака. Блогер такое поведение молодой девушки не одобряет.