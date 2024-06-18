Певец NECHAEV рассказал, кто для него ориентир на российской музыкальной сцене

Также музыкант восхищается лидером коллектива «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

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«Ориентиры для меня — артисты, которые трудятся много лет и остаются актуальными», — уточнил NECHAEV в интервью порталу «Страсти».



Свою симпатию к Жукову певец объяснил тем, что коллега — «артист, который собирает стадионы в каждом городе».

Кроме того, исполнитель рассказал, что хотел бы записать совместный трек с рэпером Бастой. Самым приятным голосом на российской эстраде NECHAEV назвал голос певицы Валентины Толкуновой.

Недавно в подкасте «Ниче святого» артист заявил, что у него накопилось более 100 невыпущенных композиций.