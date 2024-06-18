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Певец NECHAEV рассказал, кто для него ориентир на российской музыкальной сцене

Также музыкант восхищается лидером коллектива «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

Певец NECHAEV рассказал, кто для него ориентир на российской музыкальной сцене
© Звук
«Ориентиры для меня — артисты, которые трудятся много лет и остаются актуальными», — уточнил NECHAEV в интервью порталу «Страсти».

Свою симпатию к Жукову певец объяснил тем, что коллега — «артист, который собирает стадионы в каждом городе».

Кроме того, исполнитель рассказал, что хотел бы записать совместный трек с рэпером Бастой. Самым приятным голосом на российской эстраде NECHAEV назвал голос певицы Валентины Толкуновой.

Недавно в подкасте «Ниче святого» артист заявил, что у него накопилось более 100 невыпущенных композиций.