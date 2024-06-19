Рома из группы «Мальбэк» допустил творческое воссоединение с Сюзанной

Роман Варнин, известный как солист проекта «Мальбэк», не исключил будущего сотрудничества с его бывшей женой, певицей Сюзанной.

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«Просто это все должно совпасть, должны сойтись звезды, чтобы что-то произошло. Если говорить про нас, то это должно быть что-то очень яркое, большое, фееричное», — рассказал артист в подкасте HiFi-стриминга Звук «Ниче святого».



Роман добавил, что не хочет, чтобы слушатели думали, будто он и Сюзанна собрались просто заработать денег.

Также исполнитель опроверг слухи о плохих отношениях с экс-супругой. По его словам, он хорошо общается с их общей дочерью.

«Мальбэк» и Сюзанна вместе работали с 2016 по 2020 год. Наибольшей популярностью пользуются их песни «Гипнозы» и «Равнодушие» из релиза «Новое искусство» (2017).

Недавно коллектив выпустил первый за пять лет альбом Sombre, а певица представила трек «Поворот».